أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. كريستيانو رونالدو يسجل هدفين وستواني يمنح الأمل للضيوف (فيديو)

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريقه ريال مدريد في مباراته أمام جيرونا في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبدأ ريال مدريد المباراة بهجوم قوي على جيرونا وأنقذ الحارس ياسين بونو فريقه من هدف محقق من رونالدو بعدما تصدى لركلة حرة في الدقيقة الخامسة.

لكن رونالدو (33 عامًا) نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة بعدما حوّل تمريرة من توني كروس إلى داخل المرمى بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل المباراة كان ريال مدريد يحتل المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 18 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وهذا الهدف رقم 19 لرونالدو في الدوري الإسباني الموسم الحالي، ويبتعد بـ 6 أهداف عن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل جيرونا على ركلة حرة قريبة من حافة المرمى ولعبها أليخاندرو غرانيل متقنة إلى زميله كريستيان ستواني الذي سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 29.

وأعاد رونالدو التقدم لريال مدريد في الدقيقة 48 بعدما تلقى تمريرة متقنة من الفرنسي كريم بنزيما ليودعها الشباك بسهولة.

يشار إلى أن جيرونا نجح في الخروج فائزًا 2/1 في مباراة الدور الأول.

GOAL ⚽ That’s @LaLiga goal No. 15 in 2018 for @Cristiano ! Sensational form and Los Blancos lead. #RealMadridGirona pic.twitter.com/RrjCuqx76D

GOAL ⚽ @realmadrid regain the lead! @Benzema slips through @Cristiano for his second of the night. #LaLiga #RealMadridGirona pic.twitter.com/5WW1idQReT

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ١٨ مارس، ٢٠١٨