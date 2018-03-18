ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على أتلتيك بلباو (صورة)

وسّع نادي برشلونة فارق الصدارة في ترتيب الدوري الإسباني، إلى 11 نقطة عقب فوزه على ضيفه أتليتك بيلباو 2-صفر سجلهما باكو ألكاسير، وليونيل ميسي، في الشوط الأول اليوم الأحد.

وشارك ألكاسير كأساسي بدلًا من لويس سواريز، وسجل أول أهدافه في ثلاثة أشهر، ليضع برشلونة في المقدمة بعد ثماني دقائق من البداية بعد تمريرة من جوردي ألبا، واختراق لميسي من الناحية اليسرى.

وسجل ميسي قائد الأرجنتين للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات، ورفع رصيده إلى 25 هدفًا في الدوري عندما ضاعف النتيجة بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

ويتصدر الفريق الكتالوني المسابقة برصيد 75 نقطة، متقدمًا بفارق 11 نقطة على أتلتيكو مدريد أقرب منافسه الذي سيلعب مع فياريال اليوم، بينما يستضيف ريال مدريد حامل اللقب منافسه جيرونا.