برشلونة يتجاوز أتلتيك بلباو ويواصل مسيرته لاستعادة لقب الدوري الإسباني

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني وتغلب 2/0 على ضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو.

وجاء هدفا الفريق الكتالوني في الشوط الأول عبر باكو ألكاسير وليونيل ميسي، ليحقق برشلونة الفوز رقم 23، مقابل 6 تعادلات، ولم يخسر في المسابقة إلى الآن.

وسجل ألكاسير الهدف الأول في الدقيقة الثامنة مستغلًا تمريرة من زميله جوردي ألبا، في حين سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بتسديدة قوية على يمين حارس أتلتيك بلباو، بعد تمريرة متقنة من عثمان ديمبلي.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بـ 9 نقاط عن الثاني أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر، وتلقى الخسارة العاشرة في المسابقة.