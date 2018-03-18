مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. جدل تحكيمي حول الهدف الأول للبارسا (فيديو)

شهد الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو جدلًا تحكيميًا جديدًا؛ بعدما سجل الفريق الكاتالوني هدفه الأول من وضعية تسلل واضحة للمدافع الأيسر جوردي ألبا.

واتفقت صحيفتا ” أس ” و ” ماركا ” المدريديتين كون اللاعب ألبا كان متسللًا من خلال خبراء تحكيمهما، قبل أن يمرر الكرة لباكو ألكاسير الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 8 .

#برشلونة_بلباو برشلونه 1 × 0 اتلتيك بيلباو .. هدف الكاسير pic.twitter.com/38agFJZA4u — اهدف كرة القدم (@korahd13) ١٨ مارس، ٢٠١٨

من جهة أخرى سجل ميسي الهدف الثاني لفريقه في مرمى بابلو، وهو الهدف رقم 24 للنجم الأرجنتيني في الفريق الباسكي، كما سجل في مرماه للقاء رقم 16 في الكامب نو.

ويعتبر بلباو أحد الفرق المفضلة للنجم الأرجنتيني بعد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.

كما أصبح النجم الأرجنتيني رفقة المصري محمد صلاح أكثر لاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى مساهمة في الأهداف تسجيلًا وصناعة فرص برصيد 37 هدفًا.