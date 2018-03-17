نيمار يشترط على نادي برشلونة إعادته لعدم الانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي نيمار اشترط على برشلونة أن يعيده إلى الفريق لتجنب الانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن نيمار قدّم وعدًا، لعدد من أصدقائه في برشلونة، بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، في حالة واحدة، وهي أن يضمه برشلونة مرة أخرى.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف العام في صفقة مثيرة، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي وجد بيئة مثالية في برشلونة، إضافة إلى أنه ليس مرحبًا به، على أنه اللاعب رقم (1)، في غرفة ملابس باريس سان جيرمان.

واستشهدت الصحيفة بالبرازيلي الآخر رونالدو، عندما انتقل من برشلونة إلى إنتر ميلان؛ لكنه لم يجد البيئة المناسبة ليعود إلى الدوري الإسباني ولكن من بوابة ريال مدريد.

وتشير تقارير إلى اتفاق نيمار مع ريال مدريد على أن ينتقل للفريق الملكي صيف العام 2019.