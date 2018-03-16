صحيفة: ريال مدريد اتفق مع ليفاندوفيسكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مبدئي مع روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على أن ينضم للفريق الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفيسكي اتفق مع مسؤولي الفريق الملكي، لكن بايرن ميونخ قد يعرقل الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق ريال مدريد مع وكيل ليفاندوفيسكي بعقد لمدة عامين قابل للتمديد لعام ثالث.

وكان ليفاندوفيسكي قد عيّن بيني زاهافي، وهو ما يعد مؤشرًا على اقترابه من ريال مدريد.

وقالت الصحيفة، إن تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفيسكي يعني اقتراب نهاية مسيرة الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الملكي؛ عقب الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها، خاصة الموسم الحالي.

وسجل ليفاندوفيسكي 32 هدفًا في 36 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، مقابل 8 لبنزيما في 33 مباراة مع ريال مدريد.