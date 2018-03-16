5 لاعبين ينتظرون المنتخب الإسباني

أثار موضوع لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد الذي وجّه له الدعوة ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي للمشاركة في اللقاءات الودية القادمة، جدلًا جديدًا في إسبانيا حول مستقبل لاعبين أجانب عبّروا عن رغبتهم في حمل القميص الإسباني.

وكان لوكاس هيرنانديز (23 عامًا) قد أثار الجدل في شهر يناير الماضي بعدما فتح الباب أمام إمكانية حمله القميص الإسباني لأنه عاش في إسبانيا منذ صغره، ويملك إمكانية الحصول على جواز سفر والجنسية الإسبانية التي تأخرت بسبب الإجراءات الإدارية.

والظاهر أن تأخر الحصول على الجنسية الإسبانية دفعت لوكاس هيرنانديز الذي كان في مفكرة مدرب المنتخب الإسباني للقبول باللعب لمنتخب فرنسا حيث رحب بدعوة ديدييه ديشان.

ووضع جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني 5 لاعبين آخرين في مفكرته يملكون كلهم الحق في الحصول على الجنسية الإسبانية ولم يمثلوا المنتخبات الأولى لبلدانهم الأصلية رسميًا وهم:

تيو هيرنانديز ( ريال مدريد)

شقيق لوكاس هيرنانديز رفض في الصيف الماضي المشاركة في كاس العالم للشباب fرفقة فرنسا رغم أنه حمل قميص المنتخبات الفرنسية الصغرى، وفتح بدوره الباب لتمثيل منتخب إسبانيا وينتظر كشقيقه انتهاء إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية.

إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)

التحق المدافع الفرنسي الشاب بأتلتيك بلباو حين كان عمره 15 عامًا ولعب لجميع الفئات السنية الصغرى لفرنسا، وسبق أن وجه له ديشان الدعوة للعب مع المنتخب الأول وعاندته الإصابة.

ومع انتقاله لمانشستر سيتي زادت قيمة المدافع الشاب البالغ من العمر 23 عامًا وعبر بدوره عن رغبته في حمل القميص الإسباني وينتظر الجنسية.

ماريانو دياز (أولمبيك مارسيليا)

وُلد في برشلونة وتربى في مدرسة ريال مدريد ولعب لمنتخب الدومينيكان لقاء ودي غير رسمي، وينتظر الحصول على فرصة برفقة المنتخب الأول لإسبانيا.

ليوناردو بابتيستاو (إسبانيول برشلونة)

المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا البرازيلي الأصل يملك جواز سفر إيطاليًا وعبر عن رغبته في التخلي عن الجنسية الإيطالية لفائدة الإسبانية وسبق لمدرب المنتخب الإسباني أن اختبر اللاعب حين كان مدربًا للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا.

وليان خوسي داسيلفا (ريال سوسيداد)

المهاجم البرازيلي البالغ 26 عامًا لعب للفئات الصغرى في البرازيل لكنه لم يلعب للمنتخب الأول رغم بلوغه 26 عامًا، طلب في العام الماضي اللعب لمنتخب إسبانيا وتلقى مؤخرًا دعوة من تيتي مدرب المنتخب البرازيلي ليشارك في اللقاءين الوديين أمام روسيا وألمانيا.