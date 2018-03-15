أتلتيكو مدريد يجدد فوزه على لوكوموتيف موسكو ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

جدد أتلتيكو مدريد فوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم الخميس، في إياب ثمن النهائي، بعدما فاز عليه 5/1، ليتأهل لربع النهائي بنتيجة إجمالية 8/1، عقب فوزه ذهابًا 3/0.

وكان أنخيل كوريا البادئ بالتسجيل لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة 16، وتعادل لوكوموتيف بعد 4 دقائق عبر ماتشيي ريبوس.

لكن أتلتيكو مدريد بطل المسابقة مرتين فرض سطوته المطلقة وسجل 4 أهداف في الشوط الثاني.

وجاء الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بتوقيع ساؤول نيغويز في الدقيقة 47.

وأحرز فيرناندو توريس الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء، و70.

في حين اختتم الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية أتلتيكو مدريد في الدقيقة 85.

يشار إلى أن قرعة ربع نهائي البطولة تقام، غدًا الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة و12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.