رئيس أتلتيكو مدريد يصدم نادي برشلونة.. نتفاوض لتمديد عقد غريزمان

نفى إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأنباء التي تحدّثت عن اقتراب نجم الفريق، الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي برشلونة.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن سيريزو قوله إن “الأمر ذاته تكرّر مع فرناندو توريس، وسيرجيو أغويرو، ودييغو فورلان، وراميدال فالكاو.. هذا شيء سخيف، لكنه لا يجعلني مستَفزًا”.

يشار إلى أن تقارير قد أشارت إلى اتفاق غريزمان مع برشلونة على الانتقال للفريق الكتالوني الصيف المقبل، بعد أن يدفع البلاوغرانا قيمة فسخ عقده التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، علمًا أن عقده ينتهي صيف العام 2021.

وأضاف سيريزو: “غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، في الحقيقة إنه سعيد للغاية معنا، ويريد البقاء”.

وأكمل بقوله: “سأُفاجأ إذا رحل غريزمان، أنا لا أصدق توقيعه لبرشلونة، نحن نتفاوض معه حول تمديد عقده، إلى جانب لاعبين آخرين بالفريق، رغم أنه ما زال يملك عقدًا طويلًا”.

وسجل غريزمان 21 هدفًا وصنع 12 في 36 مباراة الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد، علمًا أنه يملك 104 أهداف في 196 مباراة منذ العام 2014.