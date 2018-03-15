استدعاء فهد المولد لقائمة مباراة ليفانتي وإيبار بالدوري الإسباني

قرر المدرب فرانسيسكو خوسي لوبيز فرنانديز المدير الفني لنادي ليفانتي، ضم اللاعب السعودي فهد المولد لقائمة الفريق الأولية التي ستواجه إيبار، غدًا الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ويستعد ليفانتي لمواجهة إيبار ظهر الجمعة، علمًا أن الفريق يحتل المركز السابع عشر من أصل 20 فريقًا.

وانضم المولد (23 عامًا) إلى ليفانتي في يناير الماضي، ضمن شراكة كروية بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورابطة الدوري الإسباني، وتم من خلالها انتقال 9 لاعبين سعوديين إلى أندية في دوريي الدرجة الأولى والثانية.

وهذه المرة الثالثة التي يتم استدعاء فهد المولد لقائمة ليفانتي الأولية، لكنه لم يشارك مع الفريق أي دقيقة، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع اللاعبين السعوديين المنتقلين إلى الدوري الإسباني.

وكان فهد المولد قد عبّر عن استيائه من استمرار استبعاده وكتب على حسابه في موقع “سناب شات”: “لا جديد، الصبر خلاص يا رب عجّل لي فيما أحتاجه”.