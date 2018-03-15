نادي برشلونة يتلقى صدمة.. بوسكيتس يغيب 3 أسابيع للإصابة

سيلعب برشلونة دون لاعب وسطه الفعال سيرجيو بوسكيتس في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إعلان النادي أن اللاعب الدولي الإسباني سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أصبع بالقدم أمام تشيلسي أمس الأربعاء.

وذكر النادي في بيان “أكدت الفحوصات أن سيرجيو بوسكيتس أصيب بكسر بسيط في الأصبع الخامسة بقدمه اليمنى. وسيبتعد لنحو ثلاثة أسابيع”.

وخرج بوسكيتس ليحل محله اندريه جوميز في الدقيقة الـ 61 من لقاء الإياب بدور الستة عشر أمام تشيلسي حيث فاز الفريق القطالوني 3-صفر ليبلغ دور الثمانية لأرفع بطولات الأندية الأوروبية للعام الـ11 على التوالي.

وسيغيب بوسكيتس عن لقاءات برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام ضيفه اتليتيك بليباو يوم الأحد المقبل وخارج ملعبه أمام إشبيلية في الـ 31 من مارس/ آذار الجاري إضافة لمباراتي إسبانيا الوديتين أمام ألمانيا والأرجنتين.

وخاض بوسكيتس (29 عامًا) مباريات برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم كافة، وغاب عن ثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي.

وسيعرف برشلونة منافسه المقبل في دور الثمانية بدوري الأبطال عندما تسحب القرعة غدًا الجمعة.