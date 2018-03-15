إنييستا قد يغادر نادي برشلونة.. تعرف على ما قاله الرسام عن العرض الصيني

قال اندريس إنييستا قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه يملك عرضًا من أحد الأندية في الصين ويجب أن يقرر مستقبله قبل نهاية أبريل/ نيسان.

وارتبط اسم إنييستا، البالغ عمره 33 عامًا والذي وقع على عقد مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر/ تشرين الأول، بالانتقال إلى تيانجين قوانجيان الصيني.

ورغم أن تيانجيان أصدر بيانًا قال فيه إن هذه التقارير غير صحيحة أكد إنييستا أن الفريق الصيني قدم عرضًا له.

وقال إنييستا للصحافيين بعد فوز برشلونة 3-صفر على تشيلسي باستاد نو كامب في دوري أبطال اوروبا “يجب أن أقرر قبل الـ30 من أبريل سواء البقاء في برشلونة أو الرحيل إلى الصين. يجب أن أفعل الأفضل لي وللنادي”.

وعاد إنييستا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وشارك في التشكيلة الأساسية ليساعد برشلونة على بلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال.

وقال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة “لا أعلم (ماذا سيفعل). هذا قرار شخصي ويجب عليه أن يقرر. لديه أسبابه وسيقرر الأفضل له. لا أفكر في برشلونة بدون اندريس إنييستا لأن في الوقت الحالي برشلونة يملك اندريس إنييستا”.