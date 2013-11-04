ميسي يكشف سر تراجع مستواه

إسبانيا - اعترف ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بإنه لا يشعر بإنه لائق بنسبة 100 % على المستوى البدني وهذا قد يكون سبب غيابه عن التهديف في آخر 4 مباريات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عامين أن يبتعد ميسي عن هز شباك خصومه لهذه المدة.

اللاعب الدولي الأرجنتيني كشف عن معاناته على المستوى البدني، كما علق عن فوز فريقه على إسبانيول الجمعة بنتيجة 1-صفر.

ونقلت شبكة فوتبول إسبانيا تصريحات ميسي التي قال فيها : " مواجهة إسبانيول تكون دائماً صعبة لذلك الفوز بهذه النتيجة شيء طبيعي، لا أشعر بإنني جاهز بنسبة 100 % على المستوى البدني، ولكني أحاول استعادة لياقتي بخوض المباريات تباعاً حتى أعود لمستواي ".

يذكر أن برشلونة سيستضيف ميلان الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.