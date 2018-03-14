نادي برشلونة يصدم ماركو فيراتي

يعيش الدولي الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان فترة سيئة في فريقه، منذ طرده في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد في ملعب حديقة الأمراء.

واتهمت جماهير الفريق وعدد من الإداريين النجم الإيطالي بكونه كان أحد أساب إقصاء الفريق، حيث لم يتحكم في أعصابه وأجبر حكم اللقاء على طرده بعد احتجاجه بشكل غير مقبول.

ويعتبر فيراتي أحد اللاعبين الذين يملكون شخصية قوية رغم صغر سنه، وكان يرغب في الرحيل لبرشلونة في الموسمين الماضيين، حيث رفض الفريق الفرنسي عرضًا يبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن نجمه.

ورغم إصرار إدارة باريس سان جيرمان على بقاء الدولي الإيطالي جزءًا من المشروع المستقبلي، إلا أن تقارير إعلامية فرنسية أكدت أنه يفتح الباب لخروجه مقابل عرض مالي مهم يتجاوز 100 مليون يورو.

وارتبط فيراتي بالوكيل الشهير مينو ريولا مؤخرًا، وبحسب الصحافة الفرنسية فقد تلقى رفضًا قاطعًا من إدارة برشلونة التي عرض عليها اللاعب مجددًا، مؤكدة أن اهتمامها بفيراتي انتهى منذ الصيف الماضي.

ويبقى الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المحتملة للنجم الإيطالي، الصيف القادم في حال قرر الرحيل.