منع رئيس بعثة أتلتيكو مدريد من دخول روسيا قبل مباراة لوكوموتيف موسكو

وصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لموسكو ليلة الثلاثاء، إذ سيواجه الخميس المقبل فريق لوكوموتيف موسكو في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ويملك حظوظًا كبيرة لبلوغ ربع النهائي لفوزه ذهابًا 3-0 .

وترأس بعثة الفريق ميغل أنجل جيل مارين المدير التنفيذي، في انتظار التحاق الرئيس أنريكو سيريزو الأربعاء، لكنه وجد نفسه في مأزق بعدما لم يجد جواز سفره، ورفضت سلطات المطار دخوله للعاصمة الروسية.

وأجرى الفريق بحثًا عن الجواز في الطائرة ولم يجده، ولا يعرف إن كان أضاعه أو نسيه في مدريد، وأصبح مضطرًا للعودة للعاصمة الإسبانية، أو انتظار حلول من السفارة الإسبانية أو من الرئيس الذي يصل الأربعاء من مدريد في حال كان جواز السفر منسيًا في مقر إقامته في العاصمة الإسبانية .

ويواجه أتلتيكو مدريد مشكل الجو في موسكو؛ حيث تبلغ درجة الحرارة 0 أو تحت الصفر، بينما في مدريد تبقى أفضل وفي حدود 12 درجة أخيرًا.