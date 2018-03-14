وسام بن يدر بعد هدفيه في مانشستر يونايتد: إشبيلية سينافس على دوري أبطال أوروبا

قال الفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر، عقب قيادة إشبيلية الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يثق في قدرة فريقه لبلوغ الأدوار المقبلة في البطولة.

وسجل بن يدر، بعد نزوله بديلاً في الشوط الثاني، هدفين قاد بهما الفريق الأندلسي لبلوغ دور ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بعد فوزه المفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد.

وكان الفريقان تعادلا سلباً في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيسخوان في إشبيلية.

وأبدى هداف فريق إشبيلية في دوري الأبطال (8 أهداف) عقب المباراة سعادته الكبيرة بهذا التأهل التاريخي، وقال: “بذلت أقصى ما لدي اليوم من أجل تأهل الفريق.. نحن جميعاً سعداء للغاية بعد إقصاء خصم كبير، أعتقد أن إشبيلية سينافس في البطولة”.

وأضاف: “مفتاح فوزنا اليوم هو أننا نلعب بجماعية، لقد تغلبنا على منافس كبير جدًا، وكنا نعلم أن المباراة ستكون تكتيكية للغاية”.