“نايك” تمول صفقة انتقال نيمار لنادي ريال مدريد قبل المونديال

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي نيمار أبلغ والده بإنهاء صفقة انتقاله إلى ريال مدريد قبل نهائيات كأس العالم الصيف المقبل حيث يعتقد أن شركة “نايك” الأمريكية لصناعة الملابس ومستلزماتها ستتكفل بأموال الصفقة.

ومن المقرر أن يقود النجم البرازيلي، الذي غاب عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة بسبب كسر في القدم، بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران المقبل وستستمر لمدة شهر.

وانضم نيمار البالغ عمره 26 عامًا إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة الذي رفض التفاوض مع النادي الفرنسي ليقرر اللاعب الرحيل عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.

لكن صحيفة “سبورت” الكتالونية أشارت إلى أن نيمار مستعد للعودة لإسبانيا من بوابة ريال مدريد الساعي خلفه منذ فترة طويلة.

وبعد خيبة الأمل في كأس العالم التي استضافتها بلاده في 2014 والخسارة المذلة 7-1 ألمانيا في قبل النهائي لن يسمح نيمار بغموض مستقبله في التأثير على أدائه في المونديال.

وبحسب الصحيفة المقربة من برشلونة اجتمع والد اللاعب الذي يعمل أيضًا وكيلًا لأعماله مع مسؤولي ريال مدريد لبحث إمكانية انضمام اللاعب للنادي الملكي في صفقة قد تكلف النادي 400 مليون يورو (355 مليون جنيه إسترليني).

مساعدة نايك

وما يتردد حاليًا أن شركة “نايك” يمكنها أن تمول هذه الصفقة رغم أن منافسها الرئيس “أديداس” الراعي الأساسي لريال مدريد.

وذكرت الصحفية على غلافها يوم الثلاثاء “نايك تملك مفتاح صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد ويمكنهم تمويل الصفقة”.

وزعمت الصحيفة أن “نايك” ستدفع قيمة الصفقة كجزء من خطة طويلة الأجل لرعاية النادي الملكي خاصة أن نيمار وكريستيانو رونالدو أبرز الرياضيين الذين تراعاهم الشركة لكن قمصان ريال مدريد تحمل شعار “أديداس”.

ويتلقى ريال مدريد حاليًا 40 مليون يورو (35.5 مليون جنيه إسترليني) سنويًا من الشركة الألمانية، كجزء من صفقة تستمر حتى عام 2020. لكن “نايك” تأمل في أن نجاحها في ضم نيمار إلى ريال مدريد سيسهل انتقال رعاية النادي الملكي لها بدلا من أديداس.

وسجل نيمار 29 هدفًا منذ وصوله إلى بارك دي برانس، لكن فترة وجوده في العاصمة الفرنسية كانت مليئة بالإحباط والجدل حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا مبكرًا أمام ريال مدريد أيضًا رغم غياب نيمار للإصابة عن مباراة الإياب في دور الستة عشر.

وتورط نيمار في اشتباكات وصراعات مع زملائه وجاء الفشل في بلوغ دور الثمانية ليفتح الباب أمام اللاعب في التفكير في جدوى خطوة انتقاله للنادي الباريسي.

ورحب الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي فيليب كوتينهو بعودة نيمار إلى النادي الكتالوني لكن ريال مدريد لا شك الأقرب لضم المهاجم البرازيلي.