رونالدو يستمتع مع صديقته بمغامرة في الثلج (صور)

استمتع كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز بيوم مليء بالمغامرة، في الجبال المغطاة بالثلوج، حيث استغل نجم ريال مدريد إجازة حصل عليها من مدربه زين الدين زيدان في الاستمتاع مع صديقته الحسناء.

ونشرت رودريغيز العديد من الصور لأحدث رحلاتهما، حيث تجولا بطائرة مروحية فوق الجبال المغطاة بالثلوج في الطبيعة الجميلة، وتزلجا -كذلك- قبل ان يحتسيا مشروبًا دافئًا.

ونشرت الحسناء البالغ عمرها 24 عامًا مقطعًا مصورًا على حسابها في إنستغرام، تظهر فيه بصحبة أفضل لاعب في العالم خمس مرات (33 عامًا) يقودان زلاجة أعلى هضبة ثلجية.

ومن المرجح أن تكون هذه آخر إجازة يقضيها رونالدو مع صديقته خلال الموسم الحالي، إذ سيتفرغ النادي الملكي لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بعد تأهله إلى دور الثمانية بإقصاء باريس سان جيرمان من دور الستة عشر.

وابتعد ريال مدريد عن الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي بعدما ابتعد بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر، لكن هناك فرصة للاحتفاظ باللقب الأوروبي الأبرز للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

ويبدو أن رونالدو نفسه استعاد أفضل مستوياته في الوقت المناسب، بعدما سجل هدفين في فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب إيبار، ليرفع رصيده من الأهداف بالدوري إلى 18 هدفًا في المركز الثالث متأخرًا عن ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما النادي الكتالوني.

وعقب نهاية الموسم سيتفرغ رونالدو لقيادة منتخب بلاده، البرتغال، في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا حيث سيواجه إسبانيا وإيران والمغرب ضمن المجموعة الثانية للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل.