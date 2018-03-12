غريزمان يرفض عرض أتلتيكو مدريد لتمديد عقده

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان يرفض عرض أتلتيكو مدريد لتمديد تعاقده، ويتمسك بالرحيل إلى منافسه برشلونة الصيف المقبل.

وترددت تقارير عن اتفاق غريزمان (26 عامًا) على الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل، وأن النادي الكتالوني سيدفع قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد والتي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو.

وأوضحت شبكة “Le10Sport” أن غريزمان لن يوافق على عرض التجديد الذي سيقدمه أتلتيكو مدريد.

وارتبط غريزمان بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكه قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد بعد حرمانه من إبرام صفقات بسبب تجاوزات في التعاقد مع لاعبين قُصَّر.

وسجل غريزمان 13 هدفًا في آخر 13 مباراة مع أتلتيكو مدريد، وفي رصيده 21 هدفًا في 36 مباراة خاضها الموسم الحالي، علمًا أن عقده مع الفريق يمتد حتى صيف العام 2022.