غابي يطالب غريزمان بالقتال طوال فترة بقائه مع أتلتيكو مدريد

طالب غابي قائد أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم زميله انطوان غريزمان بمواصلة تقديم كل ما لديه في مبارياته المتبقية مع النادي.

وقال غابي، اليوم الأحد، عقب تقبله فكرة أن اللاعب الفرنسي ربما لن يمكث طويلًا مع أتلتيكو مدريد: “كل ما أطلبه منه طالما أنه لا يزال ينتمي لهذا النادي أن يلعب كأنه يلعب من أجل حياته”.

ولعب غريزمان دورًا مهمًا في فوز أتلتيكو مدريد 3/0 على سيلتا فيغو، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط.

وافتتح مهاجم فرنسا التسجيل بمهارة مذهلة ثم صنع الهدف الثاني لفيتولو قبل نهاية الشوط الأول. وجعل أنخيل كوريا النتيجة 3/0.

وسيكون غريزمان متاحًا للانضمام لأندية أخرى مقابل 100 مليون يورو (123.6 مليون دولار) في يونيو المقبل عندما تتراجع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام إسبانية إلى أن اللاعب توصل لاتفاق للانضمام إلى برشلونة في ظل ادعاء محطة إذاعية أن صديقة اللاعب بدأت البحث عن منزل في المدينة الكتالونية.

وقال غابي لاعب وسط أتلتيكومدريد للصحفيين: “كل ما أطلبه من غريزمان هو أنه طالما استمر هنا فليدافع عن قميص هذا النادي بالطريقة التي يستحق أن يدافع بها عنه”.

“أتفهم أن بعض اللاعبين هنا لا يحملون أتلتيكو مدريد في قلوبهم ويمكنهم الرحيل عن النادي ولا توجد حاجة لانتقادهم أو تعذيبهم بسبب ذلك”.

وتعرض المهاجم، الذي تراجع مستواه في بداية الموسم، لصيحات استهجان من جماهير أتلتيكو مدريد في بعض اللحظات هذا الموسم لتلويحه بالرحيل إلى برشلونة واعترافه برغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد العام الماضي.

لكنه تلقى تحية الجماهير في استاد واندا ميتروبوليتانو بعد هدفه المذهل في مرمى سيلتا فيغو اليوم الأحد بعدما سيطر على الكرة بعد تمريرة من خوسيه خيمينيز ثم راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في الزاوية العليا.

وقال غابي: “أنطوان لاعب استثنائي بالنسبة للجميع. هو محبوب داخل الفريق”.

“يمتلك مهارة مذهلة مقارنة بلاعبين آخرين في الفريق ولهذا السبب يصنع الفارق”.

“ثارت الكثير من الأقاويل عنه في بداية الموسم وعن رغبة برشلونة وأندية أخرى في ضمه وهو الأمر الذي ربما تسبب في حيرته”.

وأحرز المهاجم الفرنسي 7 أهداف في 20 مباراة في النصف الأول من الموسم، لكنه هز الشباك 14 مرة في 16 مباراة بجميع المسابقات في 2018. وهدفه في سيلتا فيغو هو 16 في الدوري هذا الموسم.

وقال غابي: “حاولت دائمًا الاقتراب منه لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وتابع: “كل ما أطلبه منه أنه طالما ما زال معنا أن يلعب كأنه يلعب من أجل حياته كما يفعل في وقتنا الحالي”.

“يجب أن يحاول صنع الفارق لأنه أحد اللاعبين المعدودين في الفريق الذين يستطيعون فعل ذلك”.