ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه، وحقق الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 3/0، لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر الجولة الماضية 1/0 أمام برشلونة، لتتقلّص حظوظه في الفوز باللقب.

لكن الفريق المدريدي استعاد توازنه ليرفع رصيده إلى 64 نقطة، متأخرًا بـ 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويملك برشلونة 72 نقطة في الصدارة، علمًا بأنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن في المسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث، ويملك في جعبته 75 نقطة، متقدمًا بنقطة وحيدة عن فالنسيا الرابع، مع تبقّي 10 جولات على النهاية.

يشار إلى أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.