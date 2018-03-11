أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيغو ويحتفظ بوصافة ترتيب الدوري الإسباني

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بفوزه 3/0 على ضيفه سيلتا فيغو، مساء الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 28.

وافتتح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل لأتلتيكو مدريد قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، بعدما راوغ مدافع سيلتا فيغو ببراعة ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقة هذا الموسم إلى 16.

مرر غريزمان كرة رائعة لفيكتور ماتشين “فيتولو” الذي سجل الهدف الأول منذ انضمامه للفريق في يناير.

واختتم الأرجنتيني أنخيل كوريا ثلاثية أتلتيكو مدريد بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك في الدقيقة 63.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بـ 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.