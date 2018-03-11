برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع لاعب غريميو البرازيلي أرثور ميلو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا ضم لاعب الوسط الواعد، آرثر ميلو، نجم غريميو البرازيلي، البالغ من العمر 21 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الكتالوني أعلن عن التوقيع مع اللاعب الذي سينضم رسميًا الصيف المقبل، مقابل 30 مليون يورو + 9 ملايين إضافية.

ومن شأن الصفقة أن تساعد إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا في تعزيز خط وسط الفريق.

[BREAKING NEWS] Agreement for Arthur transfer. https://t.co/KZWyOoVj52 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2018

وكشف النادي في بيانه: “أرثر لاعب مهاري وموهوب ولديه قدرة رائعة على التمرير، وأظهر جودته في البرازيل مع فريقه غريميو والذي فاز بالكأس وبطولة كوبا ليبرتادورس”.

وأكمل: “مثل أرثر منتخب البرازيل تحت 17 و20 عاما، وتم استدعائه للمنتخب لتمثيله لكنه لم يشارك مثل زملائه الكتالونيين باولينيو وكوتينيو”.

واستطرد: “أرثر يمتلك أفضلية في التمرير وكذلك جودته في التهرب من الرقابة ما يجعله خطيرا بالقرب من مناطق الخصم، اللاعب البرازيلي ممتاز فيما يخص حماية الكرة وبإمكانه أن يصنع الفرص واللمسة الأخيرة في الثلث الأخير من الملعب”.

وأتم البيان :”بدأ البرازيلي مسيرته في 2008 في فريق جوياس قبل أن ينضم إلى جريميو في 2010، وشارك في الفريق الأول مع لويس فيليبي سكولاري، وشيئا فشيء أصبح لاعبا هاما في الفريق خاصة في الفوز ببطولة كوبا ليبارتادورس وتم اختياره كأفضل لاعب في مواجهة الإياب بنهائي البطولة ضد لانوس”.

ولعب أرثر بقميص غريميو في 40 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع أخر.