بعد مباراة برشلونة ومالاغا.. كوتينيو وفالفيردي يمتدحان ديمبلي

تلقى عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، إشادة من مدربه إرنستو فالفيردي وزملائه بعدما استغل غياب ليونيل ميسي، وقدم عرضًا قويًا في فوز الفريق الكتالوني 2-صفر على مالاغا، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس السبت.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى برشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند بمقابل ضخم بلغ 105 ملايين يورو (129 مليون دولار) في أغسطس/ آب الماضي رغم أنه لم يلعب سوى موسمين كمحترف.

وواجه الجناح انتقادات من وسائل إعلام إسبانية التي شككت في امتلاكه العقلية اللازمة للنجاح في برشلونة، لكنه رد بأداء رائع أمام مالاغا بعدما غاب ميسي من أجل حضور ولادة ابنه.

وشكل ديمبلي خطورة دائمة على مالاغا في الجناح الأيمن، وصنع الهدف الثاني الجميل الذي سجله فيليب كوتينيو، إذ تلاعب بأحد مدافعي الفريق الأندلسي قبل أن يمرر إلى زميله البرازيلي ليسجل بكعب القدم.

وأبلغ كوتينيو الصحفيين: “ديمبلي لاعب رائع وأظهر اليوم ذلك. كان تحركه مثاليًا”.

سواريز ماكينة أهداف.. سجل في كل الفرق التي واجهها في الدوري الإسباني https://t.co/U0hrJpEipG pic.twitter.com/V3kuHbD4gY — إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2018

وكان ديمبلي (20 عامًا) اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة، عندما انضم للنادي الكتالوني وكُلف بمهمة سد الفراغ الذي خلفه رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وغاب لمدة أربعة أشهر بسبب الإصابة عقب تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري ضد خيتافي في سبتمبر/ أيلول، وأصيب مرة أخرى في يناير كانون الثاني ليبتعد لأربعة أسابيع أخرى.

وعاد اللاعب الفرنسي في فبراير/ شباط، لكن انضمام كوتينيو، الذي تجاوزه ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني، أدى لمزيد من المنافسة على المراكز في التشكيلة الأساسية وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي إضافة لمواجهة قمة الترتيب أمام أتلتيكو مدريد.

وقال فالفيردي، مدرب برشلونة: “اليوم سار كل شيء في صالحه بشكل أكبر من المباريات الأخرى لكن الشيء الجيد هو أنه يرغب دائمًا في مهاجمة منافسيه.

“يحاول دائمًا المراوغة ويمنحنا أفضلية إضافية مثلما حدث في الهدف الثاني اليوم (أمس) بسبب قدرته على الانطلاق إلى داخل الملعب وصناعة الأهداف”.

وقال لاعب الوسط إيفان راكيتيتش، إن ديمبلي لديه دعم كل الفريق وإن اللاعبين لم يكن لديهم أي شك في قدراته.

وأضاف اللاعب الكرواتي: “لم يكن بحاجة لمباراة كهذه لأننا نعلم جميعًا أنه لاعب رائع”.

وتابع: “نعرف أنه عاد لتوه من إصابة قوية. نواصل دعمه ونحبه كثيرًا”.