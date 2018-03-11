سواريز ماكينة أهداف.. سجل في كل الفرق التي واجهها في الدوري الإسباني

فك المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة، نحس مرمى فريق مالاغا، الذي فشل في التسجيل أمامه في 5 لقاءات سابقة وانتظر اللقاء السادس ليسجل هدف برشلونة الأول في اللقاء ويقود الفريق للفوز 2-0 وتعزيز صدارته للدوري الإسباني.

وأصبح سواريز ثاني هدافي الدوري الإسباني حاليًا برصيد 21 هدفًا، متخلفًا بفارق 3 أهداف عن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة.

وسجل سواريز في كل الفرق التي لعبت في الليغا منذ قدومه موسم 2014-2015 ويلعب موسمه الرابع برفقة الفريق الكاتالوني وسجل في مرمى 25 فريقًا.

ويعتبر ريال بيتيس ضحيته المفضلة بـ9 أهداف ويليه ديبورتيفو لاكورونيا وسبورتينغ خيخون بـ8 أهداف.

كما سجل سواريز 5 أهداف في ريال مدريد و4 في فالنسيا و3 في أتليتيكو مدريد وفياريال وهدفين في إشبيلية، بينما كان فريقا أوساسونا ومالاغا الأقل في تلقي الأهداف من مهاجم برشلونة بهدف وحيد.

من ناحية أخرى، رفع مشجع حضر لقاء برشلونة ومالاغا، أمس السبت، لافتة طالب من خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإعادة ثمن تذكرة اللقاء البالغة 100 يورو.

ودفع المشجع المبلغ لحضور اللقاء من أجل مشاهدة ميسي، لكنه غاب في اللحظات الأخيرة عن فريقه بسبب ولادة ابنه الثالث من زوجته أنتونيلا، حيث منحته إدارة الفريق فرصة البقاء بجانب عائلته.

وأصيب عدد من المشجعين بخيبة أمل نتيجة غياب النجم الأرجنتيني عن اللقاء، خصوصًا أن بعضهم تكبد مشاق السفر من أجله ومن أجل مشاهدته على أرضية الملعب، كما بلغت تذاكر اللقاء مبالغ كبيرة لقيمة برشلونة الفريق الضيف ونجومه.