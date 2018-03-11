راكيتيتش “سيفتح الباب” أمام نيمار للعودة إلى نادي برشلونة

يرحب إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، بعودة نيمار إلى استاد نو كامب بأذرع مفتوحة، مع استمرار الشائعات بشأن شعور المهاجم البرازيلي بالندم على انتقاله في صفقة قياسية من النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويتعافى نيمار من جراحة في القدم في البرازيل وغاب عن خسارة باريس سان جيرمان 2-1 أمام ريال مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، وهي نتيجة أطاحت بالفريق الفرنسي خارج دوري أبطال أوروبا، وبعدها ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم البرازيلي لا يشعر بالراحة في باريس وأبلغ زملاءه السابقين بأنه يرغب في العودة إلى برشلونة.

وقال راكيتيتش للصحفيين، أمس السبت، بعد فوز برشلونة 2-صفر في مالاغا ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى 11 نقطة: “لم يقل لي أي شيء، لكن إذا كان الأمر في يدي، سأفتح أمامه الباب على الفور”.

وأضاف: “هذا ليس لأنني تربطني به علاقة جيدة، لكن أيضًا بسبب قدراته كلاعب. سأختار دائمًا نيمار في فريقي”.

وفاز نيمار بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك ثلاث مرات ودوري الأبطال مرة واحدة في أربعة مواسم مع برشلونة لكنه ترك استاد نو كامب واتجه إلى العاصمة الفرنسية في أغسطس آب عندما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده وقيمته 222 مليون يورو.

وأحرز نيمار 28 هدفًا مع باريس سان جيرمان قبل إصابته في مشط القدم ضد أولمبيك مرسيليا في 26 فبراير شباط، لكن علاقته بزملائه كانت مثار تدقيق شديد من وسائل الإعلام بعد خلاف علني مع إدينسون كافاني حول تسديد ركلات الجزاء في سبتمبر أيلول.