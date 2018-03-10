جيرونا مشروع مانشستر سيتي الناجح في إسبانيا يسجل رقمًا قياسيًا

حقق فريق جيرونا فوزًا جديدًا في الدوري الإسباني وجاء على حساب ديبورتيفو لاكورنيا 2/0، ليصعد للمركز السادس برصيد 43 نقطة، وينافس بقوة على مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وصعد جيرونا هذا الموسم للدرجة الأولى في إسبانيا لأول مرة في مسيرته مستفيدًا من دخوله ضمن الفرق التي تملكها مجموعة مانشستر سيتي لكرة القدم المملوكة لمجموعة أبوظبي الإماراتية.

وحقق الفريق الذي تأسس العام 1930 نتائج مميزة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 9 مسجلًا 40 هدفًا ودخلت مرماه 36 هدفًا.

وحقق الفريق رقمًا قياسيًا بالفوز في 6 مباريات متواصلة على ملعبه معادلًا رقًما حققه فريقا برشلونة وإشبيلية هذا الموسم، لكنه يتفوق عليهما بأنه خلال اللقاءات الستة لم يتلق أي هدف.

وفاز جيرونا خلال اللقاءات الستة أمام لاس بالماس 6/0 وليغانيس 3/0 وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورنيا 2/0 وسيلتا فيغو وخيتافي 1/0.

كما حقق في موسمه الأول فوزًا تاريخيًا على ريال مدريد 2/1 في الجولة العاشرة، وتعادل مع أتلتيكو مدريد ذهابًا وإيابًا 2/2 و1/1.