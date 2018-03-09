زيدان يكشف حقيقة خلافه مع غاريث بيل.. ويواصل الدفاع عن كريم بنزيما

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجود أزمة بينه وبين جاريث بيل عقب وضعه ضمن البدلاء في مباراتي باريس سان جيرمان بدور الستة عشر للمسابقة.

وابتلي بيل بالإصابات في آخر موسمين ولم يعد مكانه مضمونًا في الفريق عكس ما كان عليه صاحب الصفقة القياسية لريال مدريد في السابق خاصة في المباريات المهمة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة إيبار خارج ملعبه غدًا السبت “لا توجد مشكلة. هو يدرك مكانته. فهو لاعب مهم لدينا ويوجد مجموعة أخرى من اللاعبين المهمين بالفريق”.

وشارك بيل بديلا في المباراتين أمام باريس سان جيرمان. لكن تعبيرات جسده السلبية رصدتها الصحافة الإسبانية بدقة إذ ظهر وهو يتثاءب على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب ولم يشارك في احتفالات اللاعبين عقب الفوز 3-1.

وأحرز بيل ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم آخرها عندما افتتح التسجيل في الفوز 3-1 على خيتافي يوم السبت الماضي ورغم احتفاله غير الحماسي إلا أن ذلك بدا أنه بمثابة تعبير عن استيائه من غيابه عن التشكيلة الأساسية.

وقلل المدرب الفرنسي من أي خلاف مع بيل قائلًا إن المهاجم، الذي انتقل للنادي الإسباني مقابل مئة مليون يورو في 2013، يتفهم حجم المنافسة في الفريق الفائز ببطولة أوروبا 12 مرة.

وأضاف “لا يحتاج لفعل شيء إضافي. هو في فريق يضم العديد من اللاعبين ويخوض الكثير من المباريات، شارك في المباراة (في باريس). لا أحمل أي شيء ضده، هو عنصر أساسي لدينا وسأعتمد عليه حتى نهاية الموسم. لدينا مباراة كل ثلاثة أيام وأضع تشكيلة لكل مباراة وهذا ما أفعله الآن”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي ويتأخر 15 نقطة عن برشلونة المتصدر وسبع نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد.

من جهة أخرى دافع زيدان، مجددًا عن لاعبه ومواطنه كريم بنزيما، الذي قال عنه إن من يفهم في كرة القدم سيعجبه أداء المهاجم الفرنسي، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي مشكلة مع الجناح الويلزي غاريث بيل الذي جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وقال زيدان: “لا أستطيع تغيير ما يقولونه عن كريم سواء كان ظالمًا أم لا، أنا أحب عمله وهو قدم عملًا جيدًا أمام باريس، كنت أتمنى أن يسجل لأن هناك فرصًا سنحت له، لكن يجب التحلي بالصبر، كان مفيدًا للفريق وفي النهاية فزنا، أي شيء آخر لا يهمني”.

وأضاف: “لست مضطرًا لإقناع أحد، البعض يفهم في كرة القدم ويعلم أن كريم لاعب جيد جدًا، هذا أمر يحدث مع كل اللاعبين، هم يعجبون البعض ولا يعجبون البعض الآخر”.

وأوضح زيدان: “هناك من يحبون إيسكو وهناك آخرون لا يحبونه، لكن لا يستطيع أحد تغيير ذلك، هذه هي كرة القدم، وما ينبغي على كريم فعله هو الاستمرار لأنه على مدار تسع سنوات قضاها هنا وبالنظر إلى كل ما فعله، نجد أنه قدم الكثير”.

وقال المدرب الفرنسي: “أنا لا أدافع عن كريم دائمًا، إنني أفعل ذلك مع كل اللاعبين في فريقي، لكنه لاعب جيد للغاية، أداؤه يعجبني كثيرًا، لكن الأرقام التي حققها تتحدث عن نفسها، نعم هو رأس حربة الريال ونريد منه المزيد لأنه لم يسجل الكثير من الأهداف أخيرًا، لكنه يفعل أشياء أخرى للفريق والأهداف ستأتي”.