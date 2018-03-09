تقارير.. ريال مدريد يرصد 400 مليون يورو للتعاقد مع نيمار.. ومشجعي الملكي يرفضونه

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يرغب في ضم البرازيلى نيمار دا سيلفا مقابل 400 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية أن الريال أعرب عن استعداده لدفع 400 مليون يورو، بهدف إقناع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتنازل عن خدمات المهاجم الدولي.

واجتمع ممثلون عن الريال منذ أسابيع في باريس مع والد اللاعب ومحامين اثنين من أجل استكشاف إمكانية ضم نيمار، الذي يعتبر، بحسب الصحيفة، الهدف الرئيس للريال من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وأخطر الممثلون والد نيمار بالرغبة في ضم ابنه وعزمهم تقديم 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بالتنازل عن خدماته.

ورغم تصريحات رئيس النادي الباريسي بشأن استحالة التنازل عن نيمار خلال الميركاتو الصيفي، لكن تقديم 400 مليون يورو قد يجعله يفتح الباب أمام التنازل عن خدمات اللاعب الذي كان قد انضم لفريق العاصمة الفرنسية الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة.

المشجعين يرفضونه

كما نشرت صحيفة ” اس ” نتائج الاستفثاء الذي أجرته حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جناح باريس سان جرمان ، وجاءت النتائج عكسية من طرف أنصار الفريق الذين صوتوا ضد قدومه لمدريد .

وحسب نتائج الاستفثاء فحوالي 100 ألف مصوت شاركوا في الإجابة بنعم ولا واحتار 59،73 في المائة منهم الإجابة بلا وبلغ عددهم 57784 مصوت .

فيما أجاب بنعم 38966 مصوت بنسبة بلغت 40،27 في المائة وكان الفارق بينهما 18818 صوت .

ورغم الشائعات التي تربط ريال مدريد بعدة لاعبين لكن أغلب التقارير الإعلامية تؤكد أن النجم البرازيلي هو هدف فلورنتينو بيريز الأساسي في الصيف القادم لكونه لاعبا بإمكانه المنافسة على الكرة الذهبية في السنوات القادمة .

وسيكسب الفريق الفرنسي مبلغا لا يقل عن 400 مليون يورو في حال موافقته على رحيل النجم البرازيلي الذي دفع 222 مليون يورو لضمه الصيف الماضي من برشلونة .