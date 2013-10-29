فلورنتينو بيريز يحتج على بلاتير

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ندوة صحفية قبل مواجهة فريقه ريال مدريد لإشبيلية في الجولة 11 من الدوري الإسباني، إن رئيس الفريق فلورنتينو بيريز أرسل خطابا رسميا لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتير بعد ظهور فيديو يسخر فيه هذا الأخير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

و قال بلاتير في الفيديو إن: "الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الكرة الذهبية أكثر من النجم البرتغالي المشغول بشعره، ما أثار موجة سخط وسط أنصار النادي الملكي".

و يتهم كريستيانو رونالدو و أنصار ريال مدريد رئيس الإتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتير و رئيس الإتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني بدعم الأرجنتيني ليونيل ميسي و برشلونة على حساب ريال مدريد و نجمه رونالدو.

ووضع الفيديو الذي نشرالكرة الذهبية موضع مصداقية خصوصا أن الرجلين يملكان تأثير قوي على صنع القرار رغم كلامهما عن الحياد.

و أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة تضم 23 لاعبا للتنافس عن الكرة الذهبية، و يبقى ميسي و رونالدو أبرز المرشحين للفوز بها، رغم تعالي أصوات تطالب بمنحها لمن يستحقها فعلا.