كاكا يتوقع فوز ريال مدريد في الكلاسيكو

إرم- (خاص) من نورالدين ميفراني

قدم البرازيلي ريكاردو كاكا مستوى مميز خلال لقاء فريقه أي سي ميلان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث لعب 70 دقيقة وكان وراء تمريرة حاسمة لمواطنه روبينيو سجل منها الهدف الأول في اللقاء.

وقال كاكا بعد اللقاء: ”أتطور بشكل تدريجي ولعبت اليوم 70 دقيقة وأحاول استعادة لياقتي البدنية.“

وأضاف النجم البرازيلي: ”في مدريد قضيت أوقات صعبة، وأنا سعيد هنا في ميلان والوضع بالنسبة لي أسهل، حب الجماهير وتشجيعهم يجعلني في وضعية جيدة .“

وتوقع كاكا أن يفوز ريال مدريد في الكلاسيكو القادم أمام برشلونة الأحد المقبل في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وقال : ”أتوقع فوز ريال مدريد بهدفين لهدف في الكامب نو.“

وعاد ريكاردو كاكا الصيف الماضي لفريق أي سي ميلان قادماً من ريال مدريد، حيث لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً وعاندته الإصابات، كما أن تألقه في الفريق الإيطالي قد تدفع المدرب فليبي سكولاري لضمه لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2014 .