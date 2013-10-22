رونالدو يطالب بتخفيف الضغوط عن بيل

مدريد - حث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الجماهير على عدم ممارسة ضغوط شديدة على غاريث بيل زميله الجديد في الفريق، والسماح له ببعض الوقت للتأقلم مع ناديه الجديد.

وخلف بيل زميله رونالدو كأغلى لاعب في العالم عندما انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (137 مليون دولار) في نهاية الموسم الماضي، إلا أنه لم يلعب ضمن الأساسيين بعد ابتعاده عن الملاعب بسبب شد في الفخذ.

وحل الجناح الويلزي بديلاً في الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ضيفه ملقا بهدفين نظيفين السبت، حيث انتزع ركلة جزاء سجل منها رونالدو هدفاً، ويمكن أن يلعب في مباراة الفريق أمام يوفنتوس ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا على أستاد برنابيو الاربعاء، وسيكون اللعب أمام بطل إيطاليا أول اختبار حقيقي بالنسبة إلى بيل.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "يمارس الناس الكثير من الضغوط عليه بسبب تكلفة إنضمامه وما شابه لكني لا أعتقد أن هذا سيكون جيدا بالنسبة له، إذا أردتم أن تساعدوه فلا يجب أن تضعوا عليه أي ضغوط، دعوه وشأنه."

وتابع قائلاً: "لم يكن الأمر سهلاً عليه نظراً لاضطراب فترة إعداده قبل أن يتعرض للإصابة، وأنا متأكد بنسبة مئة في المئة أنه سيكون مصدر نفع للفريق لأنه لاعب رائع وشخص مميز، يريد التعلم دوماً وهذا أهم ما في الأمر."

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن جميع لاعبيه بما في ذلك بيل سوف يكونوا على استعداد لمباراة يوفنتوس باستثناء لاعب الوسط الإسباني تشابي ألونسو الذي يتعافى من إصابة في كسر بالقدم.