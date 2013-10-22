غوارديولا يزور برشلونة

إرم – (خاص) من نور الدين ميفراني

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتلونية أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ زار برشلونة الإثنين على طائرة خاصة، حيث التقى بمساعده السابق وخليفته في برشلونة تيتو فيلانوفا لمدة دقائق قبل أن يعود في طائرة خاصة لميونيخ .

وأشارت الصحيفة أن الرجلان تبادلا وجهات النظر حول المشاكل التي سببتها التصريحات السابقة لغوارديولا حول استغلال إدارة برشلونة لمرض تيتو لضربه من الخلف، والتي رد عليها تيتو في وقتها.

حيث أن بيب غوارديولا وتيتو فيلانوفا جمعتهما علاقة قوية، حيث كان الثاني مساعداً للأول طيلة فترة إشرافه على فريق برشلونة، وساهم بدوره في الألقاب التي حصل عليها الفريق الكتلوني، كما عوضه كمدرب بعد رحيله عن الفريق قبل أن يجبره مرض السرطان على التخلي عن مهامه الصيف الماضي.

وقرر جمهور نادي برشلونة استغلال الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد لتوجيه رسالة دعم لتيتو فيلانوفا، الذي يسافر إلى نيويورك لإجراء حصص علاجية من مرض السرطان.