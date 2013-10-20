ما السر وراء تعلم رونالدو للفرنسية؟

إرم (خاص) من أحمد نبيل

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد جدد عقده مع ريال مدريد، إلا أن تلقيه حالياً دروساً في اللغة الفرنسية، يزيد من شائعات تجدد اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

وقد سعى نادي العاصمة الفرنسية في أكثر من مناسبة للتعاقد مع الدون لكن كل محاولاته باءت بالفشل رغم العرض المغري للغاية الذي يستعد ملاك النادي القطريون لتقديمه للنجم البرتغالي.

ويحصل رونالدو حالياً على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون جنيه استرليني، ستزيد كثيراً في حال موافقته على الدفاع عن ألوان النادي الباريسي.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنكليزية إلى أن نادي العاصمة الفرنسية مستعد لتقديم عرضاً لا يقاوم لضم صاروخ ماديرا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 150 مليون دولار).

وسجل رونالدو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى ملقة يوم السبت في المباراة التي أنتهت بفوز النادي الملكي بهدفين نظيفين افتتحهما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وشهدت المباراة أيضاً عودة أغلى لاعب في العالم غاريث بيل للمباريات بعدما شارك في أخر 14 دقيقة من المباراة التي بدأها بديلاً.