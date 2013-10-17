فالديز يستعد للتوقيع مع موناكو

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني

ذكرت صحيفة " سبور" الكتالونية أن مفاوضات متقدمة تجري بين حارس برشلونة والمنتخب الإسباني فيكتور فالديز ونادي موناكو الفرنسي التي ستجعل من الدوري الفرنسي الوجهة المقبلة للحارس الكتالوني .

وأكد فيكتور فالديز في حوار مؤخرا أنه معجب بالدوري الفرنسي وفريق إمارة موناكو الذي يضم بين صفوفه زميله السابق في برشلونة إيريك أبيدال متمنيا أن يعود للعب بجواره.

وقرر الحارس الثاني في إسبانيا عدم تجديد عقده مع برشلونة رغم إلحاح الإدارة و زملاؤه ودعوات الجماهير، مفضلا تغيير الأجواء نحو دوري جديد بعد نهاية عقده في حزيران/يونيو 2014.

وقضى فالديز 20 عاما في برشلونة فاز خلالها بـ 3 بطولات لدوري الأبطال ولقبين لكأس العالم للأندية ولقبين للسوبر الأوروبي و6 ألقاب للدوري الإسباني ولقبين للكأس و6 ألقاب للسوبر الإسباني كما كان ضمن منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012.

ولن يكون بمقدور اللاعب التوقيع على عقده الجديد مع موناكو رغم الإتفاق على كل بنوده المالية ومدته البالغة 4 مواسم سوى في كانون ثاني/يناير القادم حيث تسمح القوانين لكل اللاعبين بتوقيع عقد جديد قبل 6 أشهر من نهاية عقده الحالي.