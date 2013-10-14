قرار عاطفي يقرب فالديز من موناكو

القاهرة - (خاص) من أحمد نبيل

سيترك فالديز عرين النادي الكتالوني في نهاية الموسم بعد 11 عاماً قضاها مع برشلونة، وقد تلقى عرضاً من أرسنال وكاد أن يوافق لولا عرض مختلف تماماً تلقاه من موناكو الفرنسي الذي انضم له أبيدال الموسم الماضي.

ويلاحق الجدل فالديز منذ فترة طويلة بعدما أعلن لن يجدد تعاقده مع برشلونة، ليتسبب في بدء نقاش واسع المدى منذ ذلك الحين، لكن الحارس الكتالوني يرد على ذلك، ليس فقط باحترافية، وإنما بعروض رفيعة المستوى.

وقال فالديز عن عرض موناكو الذي وافق عليه والعودة للعب إلى جوار أبيدال: "اللعب معه مرة أخرى سيكون شيئاً خاصاً بالنسبة لي".

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لضم حارسه مارك أندريه تير-شتيغن ليحل محل فالديس في نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير قد ربطت بين فريق المدرب جيراردو مارتينو وحارس سيلتيك فريزر فورستر، لكن تم الاتفاق على دفع 6.75 مليون جنيه استرليني للنادي الألماني للحصول على خدمات تير شتيغن، كما كان الإسباني بيبي رينا حارس نابولي الإيطالي في الصورة.