سيميوني يشيد بكوستا ويدافع عن زيدان

أكد دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن مهاجمه العائد للفريق دييغو كوستا أفضل لاعب ارتدى قميص النادي الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض أتلتيكو مدريد قوته في الشوط الثاني من مباراته أمام ليديا (المنتمي للدرجة الثالثة) في إياب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا ليتأهل لدور الثمانية بسهولة بالغة بسبعة أهداف نظيفة في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وكافح الفريق الكتالوني في الشوط الأول ليحافظ على التعادل السلبي أمام مدرجات شبه خالية في ستاد واندا متروبوليتانو وسدد لوكاس هرنانديز في القائم كما أخفق كوستا في التسجيل بعد انفراد بالحارس.

لكن كوستا، مهاجم تشيلسي السابق، تعاون مع يانيك كاراسكو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 57 ليبهج عددًا قليلًا من المشجعين في الاستاد وضاعف كيفن غاميرو التقدم بعد 17 دقيقة بعد عمل جيد من أنخيل كوريا قبل أن يهز الوافد الجديد فيتولو الشباك محرزًا هدفه الأول مع أتلتيكو بعد تمريرة من فرناندو توريس.

وطُرد كوستا البالغ عمره 29 عامًا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى خيتافي نظرًا لاحتفاله مع الجماهير في المدرجات ، لكن سيميوني أشاد بلاعبه البرازيلي الأصل عقب الانتصار في الكأس قائلًا “ليس لدي أي شك في أن كوستا أهم لاعب انضم للفريق خلال السنوات الماضية. قدم مباراة جيدة للغاية ويتوافق شيئًا فشيئًا مع احتياجات الفريق”.

وأضاف المدير الفني الأرجنتيني “أنه يسيطر على الكرة بشكل جيد وكذلك يتحرك جيدًا ويشكل خطورة من داخل وخارج المنطقة وسيواصل الفريق الاستفادة منه مع الوقت وكلما يشارك بشكل أكبر”.

ورفض سيميوني التعليق على معاناة جاره ريال مدريد وزيادة الفارق في نقاط ترتيب الليغا مع برشلونة إلى 16 نقطة بينما يحتل أتلتيكو المركز الثاني.

وقال سيمويني “لن أعلق على ما يدور في ريال مدريد. زيدان الأفضل في العالم لقد توج بكل الألقاب الممكنة. ريال مدريد فاز بكل بطولة شارك فيها مع زيدان. وعلى كل حال المدربون لا يمكنهم أن يكونوا سعداء سواء سارت الأمور بشكل جيد أو تعثرت ولم تحدث مثلما توقعنا”.