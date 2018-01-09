زيدان يبحث مع لاعبيه عن حلول لوقف نزيف النقاط

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه عقد مع لاعبي فريقه اليوم اجتماعًا استغرق وقتًا طويلًا ما تسبب بتأخره عن حضور المؤتمر الصحفي نحو ساعتين.

وأشار زيدان خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إلى أنه اجتمع بلاعبيه لمدة 45 دقيقة لـ”البحث عن حلول”، خاصة بعد ابتعاد الريال عن برشلونة المتصدر بـ16 نقطة في الليغا.

ورفض المدرب الكشف عمّا جرى خلال هذا الاجتماع، لكنه كرّر أكثر من مرة كلمة “العمل” كأهم عنصر لخروج الفريق من وضعه الحالي.

وقال زيدان: “لن أكشف عما تحدثنا فيه، هي محادثات تحدث داخل الفرق، يمكنكم تحليل الأمر كما ترغبون، ويمكنكم وصفها بالأزمة، لكن نحن نبحث عن الحلول ومحاولة إصلاح الأمور”.