تعرّف على خطة نادي برشلونة لضم غريزمان

قالت صحيفة “آ س” الإسبانية، استنادًا لتقارير إعلامية كتالونية، إن نادي برشلونة لم يتخلَ عن خططه للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت الصحيفة أن خطة برشلونة كانت تقضي بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول في الشتاء، وغريزمان في الصيف، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 100 مليون يورو.

ولم تنقطع الاتصالات بين برشلونة ووكيل اللاعب، والتي كان فريق أتلتيكو مدريد قد احتج عليها بدعوى خرقها لقوانين التعاقدات.

وحسب المعطيات، فبرشلونة سيمنح غريزمان ضمانات للعب أساسيًا في الهجوم بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز، وراتبًا سنويًا كبيرًا، يجعله خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي فقط في برشلونة.

وبعد التعاقد مع البرازيلي كوتينيو من ليفربول قد تصبح مهمة برشلونة صعبة في التعاقد مع الجناح الفرنسي، لكونه يرغب في اللعب أساسيًا وأن يكون نجمًا في فريقه الجديد، كما أن المنافسة ستكون قوية من مانشستر يونايتد وحتى ريال مدريد الباحث عن نجوم لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.