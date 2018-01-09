توران لاعب نادي برشلونة يقترب من الانضمام إلى نادٍ تركي

أعلن نادي باشاك شهير متصدر الدوري التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه بات قريبًا من ضم التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة.

وذكرت تقارير تركية أن برشلونة سيدفع نصف راتب اللاعب بعد رحيله، لكن باشاك شهير قال إنه لا تزال هناك بعض الأمور العالقة.

وقال جوكسيل جوموشداج رئيس النادي التركي “رغم أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي بخصوص أمور عديدة فإنه لا تزال هناك بعض الخطوات المتبقية”.

وأضاف “فريقي في مفاوضات مع وكيل اللاعب ومسؤولي برشلونة. أتمنى أن يعودوا من هناك بنتيجة إيجابية”.

وعانى لاعب منتخب تركيا منذ انتقاله إلى برشلونة في 2015 مقابل 34 مليون يورو (41 مليون دولار) قادمًا من أتليتيكو مدريد ولم ينجح في دخول التشكيلة الأساسية بانتظام وسجل 19 هدفًا في 53 مباراة في كل المسابقات.

ولم يلعب توران (30 عامًا) مع برشلونة خلال النصف الأول من الموسم الجاري.