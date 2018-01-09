سبب تأجيل صفقة انتقال كيبا إلى ريال مدريد

كشفت محطة ” أوندا سيرو ” الإذاعية عن سبب تأجيل صفقة الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بلباو لريال مدريد هذا الشتاء، وهو ما سيضيع على الفريق الباسكي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 20 مليون يورو.

وحسب الإذاعة، فريال مدريد أجرى للحارس الشاب فحوصًا طبية في مدريد أكدت إصابته في قدمه اليسرى، تستوجب عملية جراحية تغيبه عن الملاعب لفترة تصل لـ3 أشهر.

وأخبر الفريق الملكي الحارس الشاب، وهو ما أجل الصفقة للصيف إذ بإمكانه الانتقال مجانًا لنهاية عقده.

ورفض الحارس البالغ من العمر 23 سنة فكرة إجراء عملية جراحية ويعتقد أن بإمكانه الشفاء عبر طرق بديلة في العلاج تكلفه مدة أقل لضمان حضوره في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 برفقة المنتخب الإسباني.

وأخبر جوليان لوبيتيجي مدرب المنتخب الإسباني الحارس كيبا، أنه سيكون في لائحة المنتخب في روسيا في حال استمراره باللعب حتى نهاية الموسم.