مارسيلو مدافع ريال مدريد: نشعر وكأننا نغرق

قال مارسيلو، مدافع ريال مدريد، إن الفريق يشعر أن آماله تتلاشى في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد التفريط في التقدم 2-1 والتعادل مع سيلتا فيغو في الدقائق الأخيرة ليصبح على بعد 16 نقطة من نادي برشلونة، المتصدر.

وكان ريال يتقدم حتى قبل النهاية بثماني دقائق أمام سيلتا، بعدما سجل غاريث بيل هدفين متتاليين ليمنح التفوق لفريقه بعدما تقدم دانييل فاس بهدف لأصحاب الأرض.

لكن ماكسي لوبيز أدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 82 لتصبح النتيجة 2-2 ليزيد الضغط على المدرب زين الدين زيدان الذي خسر 3-صفر أمام غريمه برشلونة في الجولة الماضية من الدوري المحلي.

وقال المدافع البرازيلي مارسيلو للصحفيين: “الأمر كما يبدو بالفعل من الخارج ونحن نشعر بالحزن والغضب ونشعر وكأننا نغرق”.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 29 عامًا الذي يلعب مع ريال على مدار أكثر من عقد من الزمن: “هذا أحد أسوأ المواقف التي واجهتها هنا”.

وتابع: “سنحاول العمل بجدية ونقاتل حتى نفوز بالمباراة المقبلة لكننا لا نشعر بالرضا عن موقفنا على الإطلاق.. هذا أمر صعب لأننا كلما تعادلنا أو خسرنا في مباريات يزداد الضغط المفروض علينا”.

وآخر مرة تأخر فيها ريال بفارق 16 نقطة عن المتصدر حدث ذلك خلال العام الأخير للمدرب جوزيه مورينيو بموسم 2012-2013 وأنهى المسابقة بفارق 15 نقطة عن برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد (صورة) https://t.co/IJMyR0r6M8 pic.twitter.com/WbLORs65FH — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2018

وقال مارسيلو الفائز بلقب الدوري الإسباني أربع مرات ودوري الأبطال ثلاث مرات منذ انضمامه لريال في 2007: “لا يمكننا أن نفعل شيئًا آخر سوى أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ونقاتل ونبذل قصارى جهدنا حتى نعود إلى الانتصارات”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر.. نحن نحاول أن نلعب كرة قدم جيدة ونمرر الكرات ونسجل الأهداف لكن الأمور لا تسير جيدًا”.

واعتاد زيدان الدفاع عن لاعبيه عند تحقيق نتائج سلبية، لكنه لم يكن في حالة تسمح له بنسيان ما حدث في اللقاء أمس.

وقال المدرب الذي قاد ريال الموسم الماضي لإحراز ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال لأول مرة منذ 1958: “الشيء الرئيسي الذي افتقدناه هو أننا لم نلعب في الشوط الثاني”.

وأضاف: “لعبنا بشكل رائع جدًا في أول 45 دقيقة، لكن لم يحدث ذلك في الشوط الثاني من المباراة التي تستمر 90 دقيقة”.

ورفض زيدان أيضًا التعليق عما إذا كان ريال خرج من سباق المنافسة.

وقال لاعب ريال السابق: “لن نتحدث عن الدوري في كل جولة.. إذا واصلنا خسارة النقاط فلن ننافس.. يجب أن ينصب تركيزنا على كل مباراة الآن وأن نحاول تحقيق الفوز”.