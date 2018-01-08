فالفيردي: كوتينيو المتنوع سيمثل إضافة كبيرة لبرشلونة

قال إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، إن قدرة فيليب كوتينيو على التنوع ستمثل إضافة كبيرة لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما ظهر اللاعب البرازيلي لأول مرة في نوكامب عقب انتقاله من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (192.57 مليون دولار).

وأضاف فالفيردي: “أعتقد أنه سيمنحنا الكثير من الأمور إذ يملك سجلاً رائعًا في تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف وسيكون بوسعه أن يساعدنا كثيرًا في الهجوم ويستطيع اللعب في وسط الملعب أو في مركز الجناح”.

ولم يحدد مدرب برشلونة المركز الذي سيشغله كوتينيو في تشكيلة الفريق الذي يسير بشكل رائع هذا الموسم، ولم يتعرض لأي هزيمة في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشار: “إلى أنه لاعب متنوع ونحن نستطيع استغلال ذلك بأكبر قدر ممكن.. سنرى كيف سيتدرب معنا أولا ثم سنقرر (مكانه)”.

وتابع: “لقد تابعته يلعب في الكثير من المراكز مع ليفربول ومنتخب بلاده رغم أني لا أتوقع أن يشارك في مركز حراسة المرمى”.

وفاز برشلونة 3-صفر على ليفانتي، يوم الأحد، بفضل أهداف ليونيل ميسي ولويس سواريز وباولينيو ليصبح على بعد تسع نقاط من أقرب منافسيه في جدول الترتيب وبعد اللقاء ارتدى كوتينيو شعار النادي لالتقاط الصور في نوكامب.

وأصبح كوتينيو، الذي سيتم تقديمه لوسائل الإعلام، غدا الاثنين، وسيستمر في برشلونة لخمس سنوات مقبلة، ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعب بعد ثنائي باريس سان جيرمان المكون من نيمار وكيليان مبابي وبات يتفوق على زميله في برشلونة عثمان ديمبلي.

وأبلغ إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، الصحفيين أنه يتطلع إلى رؤية كوتينيو يلعب بقميص برشلونة.

وقال راكيتيتش: “رأيي أن سعره لا يهم.. ويحدد السوق السعر المطلوب دفعه لكننا أكبر ناد في العالم وكنا نريد لاعبًا جديدًا وهو من ضمن الأفضل في العالم”.

وتابع: “أهم شيء أن كل لاعب يشعر بأننا نرحب به حتى يكون بوسعنا جميعًا القتال على تحقيق أهدافنا معا.. سنرحب به كعضو جديد في العائلة. كلنا نعرفه ونحن سوف نستمتع حقًا بما يقدمه من كرة قدم”.

وحظي كوتينيو باستقبال دافئ أيضًا من زميله السابق في ليفربول سواريز الذي قضى مع اللاعب البرازيلي عامين في أنفيلد وكان الفريق قريبًا من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2014.

وقال سواريز: “أنا سعيد جدًا كزميل وصديق له وأعتقد أنه سيساهم بالكثير معنا.. كل شخص يعرف إمكانياته وأنه قضى الكثير من السنوات على أعلى المستويات. سنساعده على أن يشعر بأنه في بيته وأن نضمن تأقلمه”.

وربما يتأخر الظهور الأول لكوتينيو مع برشلونة بسبب معاناته من إصابة في الفخذ وغيابه عن آخر مباراتين مع ليفربول أمام بيرنلي وإيفرتون ولن يكون بوسع اللاعب البرازيلي المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لسابق مشاركته في المسابقة.