كوتينيو مرشح للغياب أسبوعين قبل ظهوره مع نادي برشلونة

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل إلى برشلونة، في صفقة بلغت 142 مليون جنيه إسترليني، سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أسبوعين، قبل أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد.

وحسب الصحيفة، فإن اللاعب غاب عن لقاءي ليفربول الأخيرين، أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بسبب إصابة حقيقية في العضلات، وليس تمردًا لإجبار الفريق على قبول عرض برشلونة.

وسيجري كوتينيو الفحوصات الطبية الضرورية، الإثنين، قبل أن يوقّع عقده رسميًا، ويتم تقديمه للجماهير في ملعب الكامب نو، وعقد مؤتمر صحفي.

وستكشف الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعب، عن مدة غيابه، وحجم الإصابة العضلية التي يعاني منها هذا الموسم.

وسيكون لقاء ريال بيتيس في الجولة العشرين من الدوري الإسباني، حسب مدة غيابه المعلنة من طرف الصحيفة، هو أول لقاء للاعب مع برشلونة.