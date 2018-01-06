دييغو كوستا يسجل ويطرد في أول مباراة له مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني (فيديو)

يبدو أن عودة دييغو كوستا للدوري الإسباني مع ناديه أتلتيكو مدريد ستكون مثيرة، حيث سجل هدفه الأول في ملعب واندا بالليغا، ملعب أتلتيكو الجديد، قبل أن يخرج بالبطاقة الحمراء خلال لقاء فريقه مع خيتافي، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني في لقاء شهد الظهور الأول لكوستا مع ناديه ببطولة الدوري لأول مرة منذ عام 2014.

الشوط الثاني من اللقاء وخاصةً في الدقيقة 62 تعرّض كوستا لإنذار في اللقاء، وبعدها بستة دقائق فقط تمكن من تسجيل هدف ثان لأتلتيكو مدريد في مرمى خيتافي، ولكن احتفاله المبالغ فيه تسبّب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة.

وكان كوستا قد عاد من تشيلسي إلى ناديه السابق في سبتمبر الماضي مقابل 77 مليون دولار ولكن مشاركته مع أتلتيكو تأخرت بسبب عقوبة منع الفريق الإسباني من تسجيل لاعبين جدد.

وكان كوستا قد نجح بالتسجيل بأول مباراة له بقميص أتلتيكو بعد العودة خلال مسابقة كأس الملك.