كرويف : نيمار أسهل للمدافعين من ميسي

إسبانيا - تحدث الأسطورة الهولندية يوهان كرويف عن فريقه السابق برشلونة في حوار صحفي مع "دياري أرا " مؤكدا أنه يتابع الفريق بشكل مستمر و دقيق رغم المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بينه و بين الرئيس ساندرو روسيل و جعلت كرويف يقاطع ملعب الكامب نو.و قال الأسطورة الهولندية :" عدم انتشار النقل المباشر في التلفاز في السبعينات ساهم في ظهور نجوم ومواهب صغيرة لأن المدافعين و المدربين لم يكن متاحا لهم دراسة اللاعبين وطريقة لعبهم ، كما أن المهاجمين لم يكونوا قادرين على التشكي من العنف لأن لا أحد سيشاهدهم بدقة و يؤكد صحة شكواهم ، لكن حاليا النقل المباشر و الدقيق و التفاصيل سهلت مأمورية المدافعين في دراسة كل النجوم ، وحتى المهاجمين يدرسون المدافعين ."و أضاف كرويف :" طول قامة نيمار تجعله ينظر للكرة و يسهل مهمة المدافعين للتصدي له عكس ميسي قصير القامة و صعب أن تراقبه ."و أكد كرويف أن الثنائي نيمار و ميسي يملكان إمكانيات التجانس و تقديم مستويات رائعة رغم كونه لا زال مصرا على رأيه في كون نيمار لا يصلح للعب في الفريق الكتلاني في وجود ميسي ، متمنيا أن لا تصدق توقعاته من أجل نجاح برشلونة .و كان كرويف قد قاد برشلونة كمدرب للفوز بأول ألقابها في دوري أبطال أوروبا سنة 1992 بعد الفوز على سامبدوريا الإيطالي بهدف للمدافع الهولندي رونالد كومان في الأشواط الإضافية .