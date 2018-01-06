شاهد كيف يحمي غاريث بيل نفسه من الإصابات؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للنجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، وهو يجري بعض التدريبات الفردية قبل الإحماء مع زملائه في الفريق لحمايته.

وظهر مقطع الفيديو قبل مباراة ريال مدريد ونومانسيا في الكأس، حيث بدا بيل يجري تدريبات في الممر قبل الدخول للملعب وهي عبارة عن تمرينات إطالات للعضلات للوقاية من تجدد إصابته التي أبعدته عن الملاعب كثيرًا.

وقد تكون مواجهة سيلتا فيغو يوم الأحد أول مباراة في الدوري الإسباني يشارك فيها المهاجم الدولي الويلزي، الذي تلاحقه الإصابات، أساسيًا مع ريال مدريد منذ لأكثر من 3 أشهر بعد أن لعب 61 دقيقة في مباراة نومانسيا.

وتشير تقارير إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للاعب الويلزي مع ريال مدريد، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع مستواه وتكرار إصاباته.