نادي برشلونة يقترب من أول صفقة شتوية

أكد فريق بالميراس البرازيلي أن مدافعه الكولومبي الشاب “ياري مينا” عبّر عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد عودته للفريق من عطلته.

وكان برشلونة – بحسب أليكسندر ماتوس المدير الرياضي للفريق البرازيلي- قد قدّم طلبًا يوم 26 ديسمبر الماضي يرغب فيه بجلب الدولي الكولومبي في الشتاء بدل الانتظار حتى يوليو المقبل، بحسب الاتفاق الموقّع بين الطرفين .

وقال المدير الرياضي لبالميراس: “بعد التحدث مع ياري مينا أخبرنا أنه وعائلته لديهما حلم في الرحيل إلى برشلونة، وأنه يرغب فعلًا في الانتقال إلى إسبانيا في الوقت الحالي، لكنه يأمل في الرحيل بعد اتفاق بين إدارة فريقه وبرشلونة”.

وطلب “بالميراس” من برشلونة زيادة عرضه المالي المقرر بـ 9 ملايين يورو، لكون موعد رحيل الكولومبي تغيّر من الصيف إلى الشتاء، وهو ما تم فعلًا، حيث قدّم الفريق الإسباني عرضًا جديدًا بـ 10 ملايين يورو ومليوني يورو حوافز.

وسيعلن برشلونة عن عقد اللاعب الكولومبي “ياري مينا” خلال نهاية الأسبوع، حيث سيرتبط بعقد مدته 6 سنوات، وراتب سنوي يبلغ 3،7 مليون يورو.