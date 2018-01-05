نادي برشلونة سيضع بند “الرحيل حال استقلال كتالونيا” في عقود لاعبيه القادمة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن وضع بند يسمح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل مجانًا في حال استقلال كاتالونيا وعدم استمرار الفريق في الدوري بمستوى عال، وسيعمم هذا القرار على باقي اللاعبين

وحسب المصالح القانونية للفريق فإدارة برشلونة قبلت شرط النجم الأرجنتيني طواعية لكون الإقليم كان يشهد صراعات قوية ومطالب بالاستقلال حين تمديد عقده، كما أن القانون يتيح للاعب إلغاء العقد لكون الظروف التي وقّع فيها قد تغيرت .

ولا يتوفر أي لاعب من برشلونة على بند مثل ميسي لكونه الأخير الذي جدد عقده في تلك الظروف، لكن إدارة الفريق قررت وضع نفس البند في عقود اللاعبين الذين سيتعاقد معهم أو سيمددون عقدهم في المستقبل.

وينص البند في عقد ميسي والذي سيعمم على باقي لاعبي الفريق على حق اللاعب في الرحيل مجانًا ودون شرط جزائي في حال استقلال كاتالونيا وعدم تمكن برشلونة من الاستمرار باللعب في المستوى العالي في دوريات إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.