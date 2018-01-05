مفاجأة.. ليونيل ميسي يشترط الرحيل مجانًا عن برشلونة حال تحقق هذا الشرط

رغم أن جماهير برشلونة اعتقدت أن ليونيل ميسي استقر أخيرًا في الفريق حتى نهاية مسيرته؛ إلا أنه يبدو أنه جد جديد في هذا الأمر حيث ظهر شرط جزائي في عقد أفضل لاعب في العالم 5 مرات يسمح له بالرحيل عن النادي الكتالوني.

ووقّع ميسي عقده الجديد في نوفمبر الماضي الذي يبقيه في برشلونة لنهاية مسيرته، إلا أن الوضع السياسي المتقلب في إقليم كتالونيا الساعي للانفصال عن إسبانيا قد وضع قائد الأرجنتين على أهبة الاستعداد للرحيل في حال انفصال الإقليم.

وكشفت صحيفة “إل موندو” يوم الجمعة أن ميسي البالغ العمر 30 عامًا سيبقى مع برشلونة في حال استقلال الإقليم وانضمامه لمسابقة الدوري في إحدى دول إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا أو البقاء مع إسبانيا كما هو الوضع الحالي.

وبطبيعة الحال، فإن البقاء في الليغا سيكون الخيار الأكثر واقعية لبرشلونة نظرًا للقضايا القانونية والعملية في الاندماج في مسابقة خارج البلاد.

ومع ذلك، وما زال الحديث للصحيفة في صدر صفحتها الأولى من عددها يوم الجمعة، فإن من حق ميسي الرحيل مجانًا دون دفع الشرط الجزائي وقيمته 700 مليون يورو في حال انفصال كتالونيا وعدم انضمام برشلونة إلى أي من المسابقات المحلية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها الليغا بالطبع.

ويرى مسؤولو برشلونة أن هذا الشرط ينطوي على التزام من اللاعب بالبقاء مع برشلونة، وفي حال حدوث الانفصال وابتعاد النادي الكتالوني عن الليغا وعدم الانضمام إلى أي بطولة أوروبية أخرى سيكون منطقيًا اعتبار كافة عقود اللاعبين وليس ميسي فقط لاغية وباطلة نظرًا لأن مثل هذا التغيير الجذري قد يجعل الاتفاقات المبرمة بالفعل، غير فعالة.